Korona kısıtlamalarının mart ayında esneme ihtimali var

Korona tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların esnetilmesi, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın başlamasıyla konuşulmaya başlandı.

Türkiye'de yaklaşık 2 ay önce, korona vakalarının artmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama kararı sonrası korona vaka sayıları ciddi düşüş gösterdi.

Aşılmanın başlaması ve bir ay öncesine göre yüzde 60 düşüş gösteren vaka sayıları sonrası Türkiye için normalleşmenin ne zaman başlayacağı konuşuluyor.

Normalleşme sürecinde ise ilk sırada hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve hafta içi saat 21.00’den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması var.

MART AYI NORMALLEŞME BAŞLAR

Bilim Kurulu tarafından, normalleşme için en erken tarih mart ayının ikinci yarısına işaret ediliyor.

Bu tarihte normalleşmeyle hafta içi sokağa çıkma yasağı saatinin 21.00’den 23.00’e çekilmesi ve hafta sonu yasağının gündüz için kalkma ihtimali var.

Yine mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

KAFE VE LOKANTALARA HES İLE GİRİŞ

Lokanta ve kafelerin açılmasının ise en erken mart başında olabileceği yetkililer tarafından söyleniyor.

Fakat sektörden gelen talepler doğrultusunda, müşterilere HES kodu şartı getirilmesi ve sıkı kurallarla bu işletmelerin 15 Şubat’tan itibaren açılabileceği de tartışılıyor.