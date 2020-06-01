Dolar
6.8095
-0.1583%
Euro
7.5785
0.1652%
Altın
1739.65
0.5973%
Borsa
107266.19
1.6543%
G. Altın
381.588
0.6199%
Bitcoin
65209.64
1.5127%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C
    Korona sonrası İstanbul trafiği böyle görüntülendi

    Korona sonrası İstanbul trafiği böyle görüntülendi

    Koronavirüs salgını sürecinde normalleşmenin ilk mesai bitiminde E-5’te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 19:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Korona sonrası İstanbul trafiği böyle görüntülendi

    1 Haziran itibarıyla yeni normale dönüş kararlarının hayata geçmesi ile iş yerlerinin de açılmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı.

    Normalleşmenin başladığı ilk günde mesainin bitimiyle birlikte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki araçların ağır bir şekilde seyrettiği görüldü.

    Mecidiyeköy’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

    Görüş Bildir