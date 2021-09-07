Korona sonrası yoğun bakımda yatanların aşı dağılımı

Yoğun bakımlarda, en çok aşı olmayanlara rastlanırken, en çok koruyan aşının da BioNTech olduğu göze çarptı.

Günlük koronavirüs vakalarının sayısının 20 bin civarında olduğu Türkiye'de, vaka sayıları sabit bir şekilde yükselişini sürdürüyor.

Kademeli normalleşme verileri ile varyant virüsün etkileri tabloya yansırken, aşılamanın hız kazanması bu bilonçunun artmasını da engelliyor.



Özellikle yoğun bakımda yatan korona hastaları arasında aşı olmayanlar ağırlıkta görünürken, hangi aşının etkisinin fazla olduğu da yoğun bakımda yatan hastalar arasında gözlendi.

YÜZDE 51'İ AŞISIZ

Türkiye'de yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 51'i hiç aşı olmazken, en çok koruyan aşı da BioNTech olduğu gözlemlendi.

2 doz Sinovac olan hastaların oranı yüzde 39,4 olurken aynı dozu yaptıran BioNTechli hastaların oranı 0,5'te kaldı.

Tabloda dağılım ise şu şekilde;

Hiç aşı olmayanlar yüzde 51,4

2 doz Sinovac olanlar yüzde 39,4

1 doz BioNTech olanlar yüzde 2,3

3 doz Sinovac olanlar yüzde 1,9

2 doz Sinovac + 1 doz BioNTech olanlar yüzde 1,1

2 doz BioNTech olanlar yüzde 0,5