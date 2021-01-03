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    Korona tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı

    Korona tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı

    16 Kasım’dan bu yana koronavirüs tedavisi gören İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 21:10
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı.

    Tobaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

    DİYALİZE BAĞLANDI

    Entübe edilmiş şekilde devam edilen Topbaş'ın tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı.

    Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.

    Korona tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı #1

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