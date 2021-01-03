- Haberler
- Gündem Haberleri
- Korona tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
Korona tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
16 Kasım’dan bu yana koronavirüs tedavisi gören İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi.
- İHA
- 03.01.2021 - 20:59
- Güncelleme : 03.01.2021 - 21:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı.
Tobaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.
DİYALİZE BAĞLANDI
Entübe edilmiş şekilde devam edilen Topbaş'ın tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.