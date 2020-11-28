Korona tedbirlerinin yanlış anlaşıldığı AVM'nin, bu kez de önünde yemek yediler

Korona tedbirlerinin yanlış anlaşıldığı AVM'nin, bu kez de önünde yemek yediler

Bayrampaşa'da masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, AVM önünde karınlarını doyurdu. Aynı AVM geçtiğimiz hafta oturarak yemek yiyenlerle gündemdeydi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarında masa ve sandalyeler kaldırılmış ve sadece paket servis ya da 'gel- al' hizmeti verilmesine karar verilmişti.

Daha önce AVM içerisinde yere oturarak yemeklerini yiyen vatandaşlar görüntülere yansırken, buna karşı önlem alındı.

YİNE AYNI AVM, BU KEZ İÇİNDE YİYEMEDİKLERİ İÇİN ÖNÜNDE YEDİLER

İçeride yemek yemelerine izin verilmeyenler AVM önünde karınlarını doyurdu. Bayrampaşa'daki alışveriş merkezi önünde bulunan oturma alanları ile süslemelerin bulunduğu taşlara oturan bazı vatandaşlar burada toplanarak yemeklerini yedikleri görüldü.

Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen vatandaşları güvenlik görevlileri uyardı.

Korona tedbirlerinin yanlış anlaşıldığı AVM'nin, bu kez de önünde yemek yediler VİDEO

Koronavirüs tedbirleri yine yanlış anlaşıldı- İZLE

Koronavirüs tedbirleri yine yanlış anlaşıldı