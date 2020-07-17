Korona testi pozitif çıkan Akbaşoğlu'nun durumu ağırlaştı

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Koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Temmuz ayının başında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun, durumu ağırlaştı.

Durumu ağırlaşan Akbaşoğlu, Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasıyla ilgili AK Parti'den henüz resmi bir açıklama gelmezken Akbaşoğlu, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada , “Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi.” demişti.