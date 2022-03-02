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    Koronada normale dönüş: Belirtisi olmayandan test istenmeyecek

    Koronada normale dönüş: Belirtisi olmayandan test istenmeyecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyeceğini duyurdu.
    • AA
    • 02.03.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 19:29
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    Koronavirüs tedbirlerindeki normale dönüşe dair yeni kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

    Koca, merakla beklenen kararlar için Bilim Kurulu toplantısından sonra basın mensuplarının karşısına geçti.

    BELİRTİ YOKSA TEST YAPILMAYACAK

    Birçok yeni kararı duyuran Koca, test uygulamalarına ilişkin karar için, hastalık şüphesi olmayan kişilerden test istenmeyeceğini söyledi.

    Koca, "Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek." diye konuştu.

    Koronada normale dönüş: Belirtisi olmayandan test istenmeyecek VİDEO

    Koronada normale dönüş: Belirtisi olmayandan test istenmeyecek #1


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