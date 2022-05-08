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    Koronavirüs ardından İstanbul Havalimanı ve THY'den uçuş rekoru

    İstanbul Havalimanı ve THY, son iki yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Bilal Ekşi, 1457 sefer sayısını belirterek, pandemi sonrası en yüksek rakam olduğunu söyledi.
    • 08.05.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 18:12
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    Koronavirüs ardından İstanbul Havalimanı ve THY'den uçuş rekoru

    Koronavirüs salgının ardından hayat eski normallerine dönmeye başlarken, İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY) bugün son iki yılın en yüksek günlük yolcu ve sefer sayısına ulaştı.

    İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgilere göre, bugün havalimanından toplam 1324 uçuş yapıldı. Bu uçuşlarla toplamda 214 bin 515 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

    1 günde 195 bin 640 yolcu rekoru geçildi

    Böylece, 30 Nisan'daki günlük 1311 sefer ve 195 bin 640 yolcu rekoru geçilmiş oldu. THY de bugün icra edilen uçuş sayılarıyla salgın sonrası yeni rekoru yakaladı.

    Koronavirüs ardından İstanbul Havalimanı ve THY'den uçuş rekoru VİDEO

    Koronavirüs ardından İstanbul Havalimanı ve THY den uçuş rekoru #1

    "Bu başarıyı annelerimize hediye ediyoruz"

    AA'nın aktarımına göre, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu başarıyı annelerimize hediye ediyoruz. Bugün pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yapıyoruz.

    "1457 sefer 241 bin 570 yolcu"

    1457 sefer 241 bin 570 yolcu. Geçmişte rekor ise 10.08.2019 tarihinde, 1566 sefer ve 252 bin 433 yolcu." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüs ardından İstanbul Havalimanı ve THY den uçuş rekoru #2

    Koronavirüs ardından İstanbul Havalimanı ve THY den uçuş rekoru #3


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