Koronavirüs aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız ve HES ile Covid-19 aşı kimliği oluşturma ekranı 2021

Koronavirüs aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız ve HES ile Covid-19 aşı kimliği oluşturma ekranı 2021

Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden, ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ni devreye aldı. Bunun üzerine vatandaşlar, koronavirüs aşı kartı nasıl alınır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sağlık Bakanlığı, iki doz koronavirüs aşısı olmuş kişilere e-Nabız üzerinden aşı kartı oluşturma imkanı tanımıştı.

Şimdi de iki doz koronavirüs aşısı olmuş kişilerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği oluşturulabileceği duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından iki doz koronavirüs aşısını olan vatandaşlar, aşı pasaportu yerine geçecek olan koronavirüs aşı kartı nasıl alınır, HES aşı kimliği oluşturma nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki koronavirüs aşı kartı nasıl alınır? HES aşı kimliği oluşturma nasıl yapılır? İşte, e-Nabız ve HES ile covid aşı kimliği oluşturma ekranı 2021...

KORONAVİRÜS AŞI KİMLİĞİ NEDİR?

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat için aşı pasaportu zorunluluğunun gelmesi beklenirken Sağlık Bakanlığı, aşı pasaportu yerine geçecek "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" uygulamasını hayata geçirdi.

Bu kapsamda, iki doz aşısını tamamlayan vatandaşlar, e-Nabız'dan ve HES uygulamasından aşı kartına ulaşabilecek.

İsteyenler uygulamaya pasaport numaralarını da ekleyebilecek ve bu kişilerin pasaport bilgileri aşı kimlik kartlarının içerisinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, söz konusu kimlik kartları, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek.

KORONAVİRÜS AŞI KARTI / KİMLİĞİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşı kartı oluşturma işlemi, e-Nabız üzerinden ve Hayat Eve Sığar uygulamasından gerçekleştiriliyor.

HES'te aşı kartı oluşturmak için kişisel bilgilerle giriş yaptıktan sonra ''hesabım'' bölümünde yer alan ''pasaportlarım'' kısmından ''pasaport numarası'' girilir.

Ardından ana ekrana dönerek ''covid-19 aşı bilgilerim'' kutucuğuna tıklanır.

Bu aşamada "aşı kartlarım" kısmına tıklandıktan sonra ekranın en altında yer alan "aşı kartı oluştur" seçeneğine tıklanır.

Aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması kişinin tercihine bağlı olup tercih edilmemesi halinde kişinin mevcut kimlik bilgileri karta işlenir. Bu aşamadan sonra bir uyarı ekranı çıkar ve önceden kaydedilmiş ve aşı kartına tanımlanacak olan pasaport numarası seçilir.

Covid aşı kartı/aşı kimliği oluşturma işlemi böylece tamamlanmış olur.

KORONAVİRÜS AŞI KARTI/KİMLİĞİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ





E-NABIZ AŞI KİMLİĞİ OLUŞTURMA

e-Nabız'da giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır.

Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

AB ÜLKELERİNE GİRİŞTE GÜVENLİ TURİZM LOGOSU İLE AŞI KARTI KULLANILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği üzerinde kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, "Kovid-19 aşısı olmuştur" bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer alıyor.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir". Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.