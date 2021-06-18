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    Koronavirüs aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına ek ödeme

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hastanelerde oluşturulan aşı odalarında görevli sağlık personellerine en ödeme yapılacak.
    • AA
    • 18.06.2021 - 01:19
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 01:41
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    Koronavirüs aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına ek ödeme

    Türkiye koronavirüs aşı uygulaması sürecinde son bir haftada ciddi bir atak yaptı.

    Günlük 1 Milyon doz aşılamayı geçmesiyle, hastanelerdeki aşı odalarında çalışan personelin iş yükü arttı.

    Sağlık Bakanlığı, "Koranivürs Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

    EK ÖDEME YAPILACAK

    Koronavirüs salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

    Koronavirüs aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına ek ödeme #1

    TABİPLERE YÜZDE 30, TABİP DIŞI SAĞLIK PERSONELİNE YÜZDE 100

    Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden koronavirüs için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

    Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

    Koronavirüs aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına ek ödeme #2

    4 AY EK ÖDEME YAPILACAK

    Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

    Koronavirüs aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına ek ödeme #3

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