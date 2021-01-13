Koronavirüs aşı randevusu başladı mı? MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı..

Koronavirüs aşı randevusu başladı mı? MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı..

Koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu başvuruları açıldı. Vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır araştırıyor. İşte koronavirüs aşı randevusu detayları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içi aşılamaya başlayacağız açıklamasından sonra e-devlet ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınacak olan koronavirüs aşı randevuları vatandaşların kullanımına açıldı.

Çin'den gelen Sinovac koronavirüs aşısının incelemesinin bitmesiyle vatandaşların aşılanmaya başlayacağı bildirilmişti.

Aşı sırasının randevu sistemiyle ilerleyeceği ve öncelikli olarak 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına uygulanacağı biliniyor.

Peki koronavirüs aşı randevusu başladı mı, nasıl alınır, işte merak edilen detaylar..

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVULARI BAŞLADI MI?

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.

Bu gelişme ile birlikte aşı randevu sistemi de kullanıma açıldı.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınan randevu ile başvuruluyor. Bu kapsamda özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edildi.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Koronavirüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

KORONAVİRÜS AŞI NASIL YAPILACAK?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

Belirlenen hastanelerde bu amaçla "Aşı Uygulama Odası" oluşturuldu.

Yurttaşlar, konumlarına göre Covid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek.

Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak. Aşılamanın Perşembe veya Cuma günü başlaması bekleniyor.