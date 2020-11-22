Koronavirüs aşısı -70 derecede kuru buzla paketlenmiş olarak dağıtacak

Pfizer-BioNTech aşısı için gerekli soğukluk, dünyada sadece kutuplarda bulunurken; ülkelere dağıtım sırasında kuru buz yönteminin kullanılacağı belirtildi.

Koronavirüs aşısı üretme çalışmaları bir yarış halini alırken, aşının üretilip dağıtımı için gerekli ‘ısı’ koşulu ikinci bir yarışın habercisi oldu.

Eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken Pfizer-BioNTech aşısı için gerekli soğukluk, dünyada sadece kutuplarda bulunuyor.

Güney Kutbu Antartika’da ölçülen ‘ortalama’ kış sıcaklığı en fazla -49 derece olarak kayıtlara geçerken; Pfizer-BioNTech, aşıyı donmuş olarak küçük şişelerde kuru buzla nakledeceğini açıkladı.

DONDURULMUŞ OLARAK GÖNDERİLECEK

Pfizer, -70 derecede taşınması ve depolanması gereken aşının dağıtımı için ABD hükümeti ve eyalet yetkilileriyle yakın çalıştıklarını, ABD ve Avrupa’da birden fazla tesiste koronavirüs aşısı üretebilecek kapasiteleri olduğunu ifade etti.

Diğer yandan Pfizer, üretilen ilk dozları “öncelikli olarak” anlaşma yaptıkları devletlerin tercih ettiği kanala ve belirlenmiş aşı merkezlerine “dondurulmuş” olarak göndereceklerini ifade etti.

AŞILAR ABD’DEN GÖNDERİLECEK

Etkili aşı nakliyesi, depolama ve sürekli ısı izleme için ayrıntılı lojistik planlama ve mekanizmalar geliştirdiğini belirten Pfizer koronavirüs aşısını kullanım noktalarına ABD eyaletleri Michigan ve Wisconsin’den gönderim yapılacağını kaydederek, “Bir veya iki gün içinde herhangi bir POU'ya ürün ulaştırabilmeyi umduğumuz ABD’deki kara yolu ve hava ulaşım modlarını kullanacağız.” dedi.

KURU BUZ İLE PAKETLENECEK

Pfizer, aşının “kuru buz” kullanarak özel tasarlanmış sıcaklık kontrollü termal nakliyecilerle 10 gün içinde istenilen noktaya taşıyabileceklerini belirtti.

Önceden belirlenmiş rotalara yapılacak her aşı sevkiyatının yerini ve sıcaklığını takip edecek bir kontrol kulesi olan GPS özellikli termal sensörlerden yararlanacaklarını ifade eden Pfizer, GPS özellikli cihazlar ile tüm sevkiyatın ısı kontrolünü yapabilecek.

AŞI KARGOSUNU ALAN ÜLKELERİN DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Pfizer, dondurulmuş aşıyı alan ülkelerin aşıyı üç seçenekle depolaması gerektiğine dikkat çekti.

İlk olarak ticari olarak satılan ve raf ömrünü altı aya kadar uzatabilen ultra düşük sıcaklıklı dondurucuların aşıyı saklamak için ideal olduğu belirtilirken, bir diğer seçenek ise hastanelerde yaygın olarak bulunan soğutma ünitelerinde aşı, 2 ile 8 derece sıcaklıktaki buzdolabında beş gün saklanabilicek.

Aşı kullanım noktaları için aşının depolanma seçeneklerinden üçüncüsü ise Pfizer termal nakliyecilerindeki kuru buzun yenilenmesi olduğu ifade edildi.

Aşıların bulunduğu “termal nakliyeciler”, 15 güne kadar depolama için kuru buzla yeniden doldurularak geçici depolama birimleri olarak kullanılacak.

Pfizer termal nakliyecisinde 15 gün depolandıktan sonra aşılama merkezleri, aşı şişelerini toplamda 20 gün olmak üzere beş gün daha saklama yerlerinde depolayabilecek.