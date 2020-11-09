Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısında son durum ne? Aşı ücreti ne kadar?

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısında son durum ne? Aşı ücreti ne kadar?

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden olan Pfizer tarafından yapılan son açıklama herkesi umutlandırdı. Herkesin beklediği koronavirüs aşısı bulundu mu sorusu her gün araştırılıyor.

Dünya çapında binlerce ölüme neden olan koronavirüs için neredeyse tüm ülkeler aşı çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınının bitmesi dört gözle bekleniyor.

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından yapılan açıklamada geliştirilen aşı çalışmalarının koronavirüs üzerinde etkili olduğu duyuruldu. Deneme aşamasında olan aşının koronavirüsü yüzde doksan oranında önlediği açıklandı.

İşte Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketleri tarafından yapılan o açıklama...

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketlerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, en azından bir semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirlendi.

Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi.

Bourla, "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına, rekorlar kıran enfeksiyon oranları, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 538 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ay sonuna kadar aşıyı kullanmak için “acil durum onayı başvurusunda” bulunmayı planlandığı öğrenildi.

Pfizer ve BioNTech, 2020 yılının sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planlıyor.

KORONAVİRÜS AŞISI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot tarafından, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirmeleri yapılan koronavirüs aşısının kullanımı ve fiyatı konusunda açıklama yapıldı.

Buna göre, klinik deneyleri devam eden AstraZeneca koronavirüs aşısının geniş çaplı aşılamasına en erken aralık ayında geçilebilir, ancak 2021 Ocak ayında aşılama yapılması mümkün.

Yıl sonuna yetiştirilmesi düşünülen aşının onay aşamasından geçmesi durumunda milyonlarca doz aşıyı tedarik etmenin mümkün olduğu da belirtildi.

Henüz piyasaya çıkmamış olan Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın üzerinde çalıştığı covid-19 aşısının muhtemel fiyatı da şirketin CEO'su tarafından açıklandı. Bir doz aşının fiyatını 4 ya da 5 dolar yani 34 - 42 TL arasında olması bekleniyor.