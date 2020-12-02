Koronavirüs aşısı ne zaman başlayacak? Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?

Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Aşılama işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyanın Mart ayından beri mücadele ettiği ve kayıplar verdiği koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları titizlikle devam ediyor. Umut veren haberlerle birlikte aşılama işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı da merak ediliyor.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak, yan etkileri var mı, aşı yaptırmak zorunlu mu gibi sorular vatandaşların gündemine geliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi. Koca, Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını kaydetti.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Koca, "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Aşı ile birlikte konomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak. Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara vurulacak.

AŞI ÜCRETLİ Mİ, KİMLER ÖNCELİKLİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti.

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU OLACAK?

Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Şirketşn CEO'su Alan Jones, dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek duymadıklarını ifade etti.

Qantas hava yolu şirketinin bu kararının ardından uçakla seyahatlerde koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak sorusu gündeme getirildi.

Şu an için ise bütün dünya tarafından aşının zorunlu hale getirilip getirilmediği merak ediliyor. Bu konu ile alakalı şu an için herhangi bir yasal durum söz konusu değil.

Korona virüs aşısının tam anlamı ile bulunup insanlara vurulmaya başladıktan sonra bu konu konuşulacak. Korona virüs aşısı ile ilgili umut verici gelişmeler yaşanıyor ve son bulunan aşının ise %95 etkili olduğu söyleniyor.

KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

Şu ana kadar yalnızca Moderna ve Biontech-Pfizer ortaklığında yapılan aşının yan etkileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna'nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7'sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.

İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7'sinde yorgunluk, yüzde 8.9'unda kas ağrısı, yüzde 5.2'sinde eklem, yüzde 4.5'inde ise baş ağrısı görüldü.

Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren 'şiddetli' ateş yaşadığı ifade edildi.

Pfizer'in testlerine katılan kişilerin yüzde 4'ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.