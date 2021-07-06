Koronavirüs aşısı yaptırmayanlara kısıtlama uygulanabilir

Pandemiye karşı kısa sürede önemli mesafe katetmek amacıyla, aşı yaptırmak istemeyenlere yönelik tedbirlerin alınabileceği konuşuluyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama önemli bir rol oynuyor.

Türkiye'de şimdiye kadar uygulanan toplam doz sayısı 54 milyona yaklaştı. Birinci doz 36.2 milyon vatandaşa uygulanırken, bu sayı ikinci doz için 15.8 milyon olarak kaydedildi.

AŞI OLMAYAN MAÇLARA, TİYATROYA GİDEMEYECEK

Ancak 18-35 yaş grubunun koronavirüs aşısına ilgisinin düşük olduğu, talebi artırmak için çeşitli uygulamaların devreye alınacağı konuşuluyor.

Bu kapsamda maçlara ve tiyatro, sinema, konser gibi kültürel etkinliklere aşısız olanların alınmaması gündemde.

VAN ÖRNEĞİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, geride bıraktığımız günlerde bu konuya dair ilk işaretleri vermiş, "Maalesef ilimizde aşılama arzuladığımız seviyede değil. 30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı yüzde 52 iken, kentimizde yüzde 35 civarında.

"MAĞDUR OLMAMAK İÇİN ŞİMDİDEN AŞINIZ YAPTIRIN" ÇAĞRISI

Aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirler arası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Vali Bilmez, vatandaşların mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulamıştı.

HEDEF, SONBAHARA GÜVENLİ GİRMEK

Türkiye'de havalimanları, otogarlar gibi insanların yoğun olduğu noktalarda aşılama bölümleri oluşturulmaya başlandı.

Özellikle Delta varyantı karşısında toplumsal bağışıklığın kısa sürede sağlanması ve sonbahara güvenli bir şekilde girilmesi hedefleniyor.

Aşıya erişimde güçlük çekenler için de bu hizmet, mobil aşılama ekipleriyle vatandaşın ayağına kadar götürülecek.