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    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci'nin akrabaları: Gururluyuz

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci'nin akrabaları: Gururluyuz

    Almanya'da koronavirüse karşı yüzde 90 etkili bir aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin Türkiye'deki yakınları da büyük gurur yaşıyor.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 06:29
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 11:38
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    Dünyayı etkisi altına alan ve 50 milyondan fazla insanı hasta eden, 1,5 milyona yakın insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınına karşı onlarca aşı projesi geliştiriliyor.

    GURUR KAYNAĞI

    Bunlardan biri, Almanya'da yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanları, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in başarısı memleketlerinde gurura vesile oldu.

    Dr. Özlem Türeci’nin Rize’nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan akrabaları, büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, kendilerini memlekete davet etti.

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci'nin akrabaları: Gururluyuz-Video

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci nin akrabaları: Gururluyuz #1

    "HERKESE FAYDALI BİR İŞE İMZA ATTILAR"

    Büyük bir gurur içerisinde olduğunu ifade eden Fethi Türeci, “Akrabamızın aşıyı bulduğunu duyduğumuzda çok gururlandık, Türkiye ve dünya için mutluluk yaşadık. Herkese faydalı bir işe imza attılar. Babasını ve halasını tanıyorum ama kendisini hiç görmemiştim, bu haberlerden sonra televizyonda gördüm” dedi.

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci nin akrabaları: Gururluyuz #2

    "KAPIMIZ ONLARA HER ZAMAN AÇIK"

    Dr. Özlem Türeci’yi çocukluğunda gördüğünü belirten Bina Türeci, “Çok mutlu bir haber aldık ve gururlandık. Dedelerinden kalan bir ev vardı burada ancak o yıkıldı. Biz akrabaları olarak buradayız ve kapımız her zaman onlara açık” diye konuştu.

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci nin akrabaları: Gururluyuz #3

    "HER ZAMAN ONU AĞIRLAMAK İSTERİZ"

    Oktay Türeci ise, “Almanya’da yoğun bir çalışma hayatları oldu. Yeğenimin bu şekilde başarılı olmasına çok sevindim. Bulunduğumuz alanda dedesine ait büyük bir ev vardı ama zamanla yıkıldı. Burada biz bir ev yaptık. Yoğun çalışma hayatından fırsat bulur da baba ocağına gelmek isterse, her zaman onu ağırlamak isteriz” ifadelerini kullandı.

    UĞUR ŞAHİN NERELİ

    Rizeli Özlem Türeci'nin eşi Uğur Şahin ise aslen Hataylı.

    Şahin, 19 Eylül 1965 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya gitti.

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci nin akrabaları: Gururluyuz #4

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci nin akrabaları: Gururluyuz #5

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci nin akrabaları: Gururluyuz #6

    Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüsün bulaşmasını önleyeceğiz-haberi için tıklayın

    Koronavirüs aşısını bulan doktorlardan Özlem Türeci nin akrabaları: Gururluyuz #7

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