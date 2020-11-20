Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu.

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı.

DOZ BAŞINA 15,5 EURO

Buna göre koronavirüs aşısına doz başına 15,5 euro ödenecek.

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını belirtmişti.

VİRÜSE KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 94 etkili olduğu kaydedilmişti.

1.3 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK

2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1,3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.