Yapılan araştırmalara göre koronavirüs sürecinde atıştırma sıklığı yüzde 45 arttı. Evde sık yemek pişirme oranı yüzde 33’lerden yüzde 80’lere yükselirken, uyku düzeni yüzde 75 oranında bozuldu.

Koronavirüs, hayatımıza girmesi ile birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

İş, sosyal hayat ve tüketim tercihlerinin değişmesinin yanı sıra, yeme ve uyku düzeninde de bozulmalar meydana geldi.

Yapılan araştırmalara göre bu süreçte, atıştırma sıklığı yüzde 45 artarken, evde sık yemek pişirme oranı yüzde 33’lerden yüzde 80’lere yükseldi.

Ayrıca, gıda takviyesi kullanım oranının yüzde 51’den yüzde 60’a çıktı.

Pandemi sebebiyle uyku düzeninin yüzde 75 oranında bozulduğu ortaya konuldu.

"ACİL DURUM OLARAK KABUL EDİLİYOR"

Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Ekici, beslenme alışkanlığındaki değişimin obeziteyi tetiklediğini, obezitenin ise koronavirüsten hastaneye yatış riskini ve hastalığın ağır geçirilmesi riskini ciddi oranda arttırdığını söyledi.

Ekici, “Koronavirüs ve obezite birlikteliği artık acil bir durum olarak kabul ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs atıştırma alışkanlığını arttırdı ViDEO

“ÖĞLE YEMEĞİNİ GEÇ KAHVALTI NEDENİ İLE ATLAMIŞLAR”

Doç. Dr. Uğur Ekici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı beslenme eğilimi yüzde 19’dan yüzde 25’lere yükseldi ancak deneklerin yaklaşık yüzde 50’si 4 kilo aldığını yüzde 10’u ise 4 kilo verdiğini belirtti. Yüzde 10’luk bir kesimin yatmadan 1-2 saat önce atıştırdıkları ortaya çıktı. Evde sık yemek pişirme yüzde 33’lerden yüzde 80’lere yükseldi. Sağlıklı yemek pişirme eğilimi de yüzde 91’lere ulaştı. Deneklerin yüzde 30’u öğle yemeğini geç kahvaltı nedeniyle atlamışlar.”

“OBEZİTE, HASTALIĞI ŞİDDETLİ GEÇİRMEK İÇİN RİSK FAKTÖRÜ”

“Pandemi nedeniyle uyku düzeni yüzde 75 civarında bozulmuş. Spor yapanların oranı da yüzde 50’lerden 90’lara çıkmış. Bunların hepsi de obeziteyi tetikleyen şeyler. Obezite, ciddi enfeksiyona maruz kalmak ve hastalığı şiddetli geçirmek için risk faktörü. Obez hastalar koronavirüse daha fazla yakalanıyorlar. Akciğer enfeksiyonu ve entübasyon sıklığı bu hastalara daha fazla.”





“BU DÖNEMDE SAĞLIKLI BESLENMEK ÇOK ÖNEMLİ”

“Amerika’da ölüm sayılarının fazla olmasının sebebi de aslında obezite sayısının fazla olmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Amerika’daki nüfusun yaklaşık yüzde 35’i obez kabul ediliyor. Ülkemizde de bu oran yüzde 30 civarında. Obezite, hastaneye yatış riskini ve hastalığın ağır geçirilmesi riskini ciddi oranda artırıyor. Yeme içme düzeninin değişmesi ve atıştırma sıklığı kilo almaya sebep olacağı için dolaylı olarak kilo artışı koronavirüs enfeksiyonun sıklığını ve şiddetini artıracaktır. Bu dönemde sağlıklı beslenme çok önemli.”

“HASTALARIMIZDA KİLO MİKTARI OLARAK ARTIŞLAR VAR”

“Obezitenin kovid-19 hastalığını artırması ve şiddetlendirmesi gibi birtakım bulgular elde edilince obez hastaların ameliyatlarının ertelenmemesi, bunların acil kabul edilebileceği dünyada kabul ediliyor. Her yerde olduğu gibi bizim hastalarımızda da sayısal olarak ve kilo miktarı olarak artışlar var. Biz de hastaları güvenli şartlar altında hazırlayarak ameliyatlarını yapıyoruz. Tüm dünyadaki koronavirüs enfeksiyonuyla rakamsal olarak obeziteyi karşılaştırdığımızda obez birey sayısı koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan birey sayısından çok daha fazla. Sağlıklı beslenme, egzersiz çok önemli."