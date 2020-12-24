Koronavirüs atlatan CHP'li başkan sağlıkçılar için heykel yaptıracak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, koronavirüs tedavisinde büyük çaba sarf eden sağlıkçılar için heykel yapılacağını belirtti.

Manisa'da 13 Ekim’de gösterdiği belirtiler üzerine Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde 17 günü yoğun bakım olmak üzere toplam 24 gün süren yoğun tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek taburcu olan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, görevinin başına döndü.

"SAĞLIKÇILARIN HAKKI ÖDENMEZ"

Yaşadığı süreci anlatan Başkan Bilgin, "Yattığım her gün ‘Ben yarın nasıl olsa çıkarım’ direncini hiç bırakmadım. Ben öbür gün çıkarım, ben yarın değil öbür gün yine çıkarım hep bu mantıkla ve bu dirençle hastanede mücadele verdim, çünkü Saruhanlı’ya hizmet etmeyi seviyorum. Saruhanlı’ya sevdalıyım, bunu herkes bilir. Bir kere sağlıkçıların hakkı ödenmez. Sağlıkçılar dünyanın verilebilecek ödüllerinin hepsine layıklar. Orada yaptıkları mücadeleyi gördüm. Tulumlar üstlerinde, maskeler yüzlerinde, ellerinde ikişer çift eldivenler, sağlıklarından, zamanlarından, çoluk çocuklarından ödün veriyorlar. Sağlıkçıların küçüklerin gözlerinden, büyüklerin yanaklarından ve alınlarından öpüyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Büyük emek veriyorlar. Ben bugün hayattaysam sağlıkçıların, doktorların, hemşirelerin ve hasta bakıcıların sayesinde.





"SAĞLIKÇILAR HEYKELİ YAPACAĞIZ"

Hepsine binlerce şükran sunuyorum. Çok önemli görevler yapıyorlar. Her şeyiniz onlara emanet, bakımınız, tıraşınız, onu bile yaptılar. Verilen tedavilere uymak gerekiyor. Tedavilere uymazsan iyileşme sürecin uzuyor. Allah korusun vefat bile olabiliyor. Doktorların tedavilerine uyulması gerektiğini söylüyorum. Ben tedavilere uydum, cevap verdim. Azmimi ve direncimi hiç bitirmedim, hiç düşürmedim. Bugün o mücadele gücümle, sağlıkçı arkadaşlarımızın büyük destekleriyle Rabbim bugün bize bir hayat yaşamayı nasip etti. Moral ve ‘Ben burada bu illetten kurtulacağım ve bu illeti yeneceğim’ diye mücadele ediyorsanız verilen hizmete, yani sağlıkçıların tedavi yöntemine de doğru cevap veriyorsanız ve uyumlu davranıyorsanız kesinlikle aşarsınız diye düşünüyorum. Şahsen ben öyle yaptım. Yoğun bakım ve normal oda tedavim Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde geçti. Bütün sağlıkçılar 'Sayın Başkan büyük bir mücadele gösterdi. Tedaviye uyumlu doğru cevaplar verdi. Kendisi atlattı' derler. Onlar mütevazı davranıyorlar. Benim bu illeti yenmemdeki katkı yüzde 30’dur, onlarınki yüzde 70’tir. Bunu asla inkar edemem. O yüzden burada da son meclisimizde sağlıkçılar adına sağlıkçılar heykeli yapma kararı da çıkardık. İnşallah 2021 yılı içinde ocak, şubat aylarında doktorlarımızın, sağlıkçılarımızın sürekli anılacağı bir eseri de Saruhanlı’ya kazandırmış olacağız." dedi.

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