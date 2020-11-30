Koronavirüs bileklikleri nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?

Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecinde takibini kolaylaştırmak amacıyla ‘elektronik bileklik’ uygulamasına geçiyor.

Koronavirüs salgınıyla etkin mücadele devam ederken alınan son karar doğrultusunda temaslı ve pozitif vakaların karantina süreçlerini takip edebilmek için E-bileklik uygulaması geliyor.

Hayat Eve Sığar Uygulaması’na eklenecek yeni özellikler ile elektronik bileklik uyumlu hale getirildi. Bu gelişmelerin ardından “E-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak?” gibi sorular sıkça araştırılmaya başlandı.

Peki, E-bileklik uygulaması nedir? E-bileklik uygulaması hangi illerde uygulanacak? İşte detaylar…

E-BİLEKLİK NEDİR?

Koronavirüs kontrol bileklikleri bazı illerde geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanmıştı. Tek kullanımlık bileklik takılan hastaların koronavirüs karantinasında kontrolü sağlamasına yarayan koronavirüs bileklikleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Karantina koşullarına uyulup uyulmadığını bu uygulamayla denetliyoruz. Bugüne kadar izolasyon da olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.

Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır. Taşıyıcı ve temaslıların bu dönemde özellikle toplum salığı açısından izolasyonu zorunlu kılmıştır.

Kendisi hasta olmayan taşıyıcılardan virüs başkalarına bulaştığında bazen ağır sonuçlar karşı karşılaşıyoruz. Kişi kendisini düşünmese bile başkasını düşünmeye vicdanen ahlaken mecburdur." ifadelerini kullandı.

E-BİLEKLİK UYGULAMASI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

İzole olması gereken vakaların ve temaslıların dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla Kırıkkale’de başlatılan elektronik bileklik uygulamasının ülke genelinde devreye alınacak. HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına da yeni özellikler eklenerek, hasta takibinin kolaylaştırılmasına yönelik farklı adımlar atılacak.

Kırmızı renkli olanları pozitif hastalara, mavi olan bileklikleri de temaslı hastalara takılmaya başladı.

ÇIKARILMASI DURUMUNDA CEZAİ İŞLEM

Pozitif vatandaşların ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşların izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşların cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda TCK’nın 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan işlem yapılacağının bildirilmesi ve kişilere bilgilendirme yapılacak.