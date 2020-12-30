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Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geliyor
Bugün saat 17.00'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı gerçekleşecek.
- İHA
- 30.12.2020 - 13:28
- Güncelleme : 30.12.2020 - 13:42
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek.
GÜNDEM AŞI
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda aşı konusu ele alınacak. Bununla birlikte vaka sayıları ve hastaların durumu da konuşulacak.
Bakan Fahrettin Koca'nın, toplantı sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.