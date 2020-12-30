Euro
9.0868
0.25%
Dolar
7.3921
0.12%
Altın
449.81
0.08%
Borsa
1.477
-0.18%
Bitcoin
215.330
5.17%
EXEN Coin
10.71
-0.74%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geliyor

    Bugün saat 17.00'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı gerçekleşecek.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 13:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geliyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek.

    GÜNDEM AŞI

    Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda aşı konusu ele alınacak. Bununla birlikte vaka sayıları ve hastaların durumu da konuşulacak.

    Bakan Fahrettin Koca'nın, toplantı sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

    Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle bir araya geliyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir