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Koronavirüs Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30 itibariyle aşı çalışmalarını görüşmek üzere bir araya geldi.