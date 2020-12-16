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    Koronavirüs Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle toplandı

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30 itibariyle aşı çalışmalarını görüşmek üzere bir araya geldi.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 17:35
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 17:55
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    Koronavirüs Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle toplandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı videokonferans yöntemiyle başladı.

    Toplantıda, koronavirüs aşılama çalışmaları ile ilgili takvim ele alınacak. Toplantının ardından Koca, son durum hakkında açıklamalar yapacak.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Bilim Kurulu

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