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- Koronavirüs Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30 itibariyle aşı çalışmalarını görüşmek üzere bir araya geldi.
- DHA
- 16.12.2020 - 17:35
- Güncelleme : 16.12.2020 - 17:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı videokonferans yöntemiyle başladı.
Toplantıda, koronavirüs aşılama çalışmaları ile ilgili takvim ele alınacak. Toplantının ardından Koca, son durum hakkında açıklamalar yapacak.
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