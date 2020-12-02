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Koronavirüs Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir araya gelecek.
- AA & Ensonhaber
- 02.12.2020 - 12:28
- Güncelleme : 02.12.2020 - 12:53
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor.
Kurulun gündeminde ise aşı çalışmaları var.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.
AŞIDA ÖNCELİK KONUSU GÖRÜŞÜLECEK
Toplantıda, aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.