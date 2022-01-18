Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor...

Aşılanmada 5'inci doza geçilirken, her geçen gün artan vaka sayısına da çözüm aranıyor.

VAKA SAYISI 60 BİNİN ÜZERİNDE

Konunun uzmanları sık sık tedbirlerin önemine dikkat çekiyor ancak vakalar yine de 60 binin üzerinde seyrediyor.

Özellikle Omicron varyantı ile birlikte virüs daha da yayılsa da hastaneye yatışlarda ciddi bir düşüş söz konusu.

ESKİŞEHİR VE İSTANBUL'DA KORKUNÇ ARTIŞ

Dün illere göre haftalık vaka sayısı açıklanmıştı.

Eskişehir vaka yoğunluğunda ilk sırada yerini alırken, İstanbul nüfusuna göre en çok artış görülen ikinci il konumuna gelmişti.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

İşte bu gelişmeler bugün Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek.

Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.