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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu, salgındaki son gelişmeleri ele alacak.
- AA
- 20.01.2021 - 08:55
- Güncelleme : 20.01.2021 - 09:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gündemi, aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.
Bugün saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
SON DURUM KONUŞULACAK
Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak.
Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına dün start verilmişti. Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve bakımevlerinde kalanlara aşılanmaya başlanmıştı.