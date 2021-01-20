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    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu, salgındaki son gelişmeleri ele alacak.
    • AA
    • 20.01.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 09:41
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    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gündemi, aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.

    Bugün saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

    SON DURUM KONUŞULACAK

    Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak.

    Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına dün start verilmişti. Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve bakımevlerinde kalanlara aşılanmaya başlanmıştı.

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor #1

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