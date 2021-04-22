Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor, açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Türkiye'de artan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, kısmi kısıtlamaları da beraberinde getirdi.

Bu hafta sonu cuma gününden başlamak üzere 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Salgının son durumu ve yaklaşan Ramazan Bayramı için alınması gereken yeni tedbirleri görüşmek üzere Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir toplantı yapacak.

Masada tam kapanma seçeneği de var...

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan kurul, saat 15.00’te video konferans yöntemiyle görüşecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.