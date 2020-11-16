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    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplanacak

    Bilim Kurulu, salgındaki son durumu görüşmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 16:55
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 17:48
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    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

    SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

    Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, tedbirler konuşulacak.

    Merakla beklenen aşı çalışmalarının da masada olacağı belirtilirken, toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00 de toplanacak #1

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