Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan toplantının yarına ertelendiğini açıkladı.

Bugün saat 17.00'de gerçekleşmesi beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi.

Erteleme kararını bildiren Sağlık Bakanlığı, toplantının yarın aynı saatte yapılacağını bildirdi.

Toplantıda güncel vaka sayıları ve hasta durumları ele alınacak. Ayrıca aşı konusundaki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.

SAAT 19.00'DA BASIN TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek.