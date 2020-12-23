Euro
9.3214
0.1%
Dolar
7.6429
-0.21%
Altın
457.3
-0.14%
Borsa
1.414
0.65%
Bitcoin
181.389
1.34%
EXEN Coin
10.98
-2.65%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

    Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan toplantının yarına ertelendiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.12.2020 - 15:46
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 15:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

    Bugün saat 17.00'de gerçekleşmesi beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi.

    Erteleme kararını bildiren Sağlık Bakanlığı, toplantının yarın aynı saatte yapılacağını bildirdi.

    Toplantıda güncel vaka sayıları ve hasta durumları ele alınacak. Ayrıca aşı konusundaki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.

    SAAT 19.00'DA BASIN TOPLANTISI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir