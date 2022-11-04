Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli vefat etti

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli vefat etti

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüs, 2019 yılında hayatımıza girdi.

Tüm dünyayı etkileyen bu süreçte, birçok kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti.

"Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam."