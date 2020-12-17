Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır mı?

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, dünyanın merak ettiği "Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?" sorusunu cevapladı. Hayvan besleyenler ve meraklılar hayvanlardan virüs bulaşır mı merak ediyor.

Koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşmasıyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden bir açıklama geldi.

Birden fazla küresel sağlık örgütü, evcil hayvanların koronavirüsü yayabileceğine veya insanlarla aynı şekilde virüse yakalanabileceğine dair henüz kanıt bulunmadığını belirten raporlar yayımlamıştı.



Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü "Bu nedenle, ev arkadaşınız olan hayvanlarınızı tehlikeye atacak önlemler almanıza gerek yok" demişti. Ancak son zamanlarda enfekte olan hayvan vakaları nedeniyle koronavirüs hayvanlara bulaşır mı sorusu yeniden gündeme geldi.

Yapılan açıklamada bazı hayvanların virüsü taşıyabileceği belirtilirken hayvan sahipleri tedirginlik yaşadı.

Peki, koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır? İşte detaylar..

HANGİ HAYVANLAR KORONAVİRÜS BULAŞTIRMAZ?

Hazırlık ve Dayanıklılık Bölümü Başkanı Dr. Keith Hamilton, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Hamilton, BM ve Dünya Sağlık Örgütü ile yakın iş birliği içinde olduklarını da vurguladı. Koronavirüsün hayvanlardaki seyrine yönelik araştırmalara değinen Hamilton, dünya genelinde çeşitli laboratuvarlardaki çıkan sonuçları paylaştı.

Hamilton, yapılan araştırmanın birinin "et ürünleri üreten" hayvanların koronavirüse karşı risk altında olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Sığırları enfekte etmeyi denediler, kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar. Ancak bu hayvanlar, virüse karşı çok yüksek risk altında değiller ve buna domuzlar da dahil." bilgisini paylaştı.

HANGİ HAYVANLARDAN KORONAVİRÜS BULAŞIR?

Hamilton, koronavirüse karşı "hassas" hayvanların vizon ve rakun köpekleri gibi kürk üreten türler olduğunun altını çizerek, "Şu anda, vizon enfeksiyonları önemlidir çünkü insanlara kolayca enfekte olabilirler" uyarısında bulundu.

Hamilton, virüsün önce insanlardan vizonlara sonra da vizonlardan insanlara bulaştığına dair kanıtlar bulunduğunu vurgulayarak koronavirüsün kedilerde ve kaplanlar arasında yayılmasına ilişkin vakalar da olduğunu kaydetti.