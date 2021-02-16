Koronavirüs erkeklerde kısırlığa neden olabiliyor

Yapılan araştırmalar, koronavirüsü ağır geçiren ve atlatan erkeklerde kısırlık riskinin arttığını gösteriyor.

Bilim insanları daha önce koronavirüsü yenen hastaların aylar sonra bile yorgunluk, tat ve koku kaybı, baş ağrısı gibi semptomlardan etkilendiği ve bu kişilerin sayısının her geçen gün arttığını açıklamıştı ancak yapılan her araştırma virüsün vücutta bıraktığı farklı etkiler olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, özellikle hastalığı ağır geçiren erkeklerde kısırlık riskinin arttığını gösteriyor.

HASTALIĞIN ŞİDDETİ ETKİLİ OLUYOR

Özellikle orta ve şiddetli şekilde geçirildiği zaman erkeklerin hormonlarını; testesteron yapan hücreleri ve de sperm yapan hücreleri olumsuz etkileyebiliyor. Yani bir yönde sperm yapımı, kalitesi düşebiliyor. Bu da kısırlığa yol açabiliyor.

Dünya Tüp Bebek ve Kısırlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan koronavirüsün dünyada büyük bir pandemi halini aldığını ve şu anda 350 milyon kişinin bu virüs tarafından bir yönde enfekte olduğu bilindiğini söyledi.

Gürgan, yaklaşık olarakta 250 milyon kişinin tedavi olup veya kendi kendine bu hastalıktan kurtulmuş durumda olduğunu belirtti.

186 MİLYON KİŞİ ÇOCUK YAPMA SORUNU YAŞIYOR

Gürgan, “Bundan hareket ederek Dünya Sağlık Örgütü WHO bu konuda çalışmalar planlamaktadır. Çünkü şu anda yapılan çalışmalara göre 186 milyon kişi kendilerine ait sebeple evlendikleri zaman çocuk yapma sorunu yaşıyorlar.

Bunlardan da yaklaşık yüzde 50’nin üzerindeki bir sayıda erkeğin de spermleriyle ilgili sorunlar olduğu söylendi. O zaman birden bire acaba koronavirüs enfeksiyonu geçiren erkeklerin durumu ne oluyor diye de tıp dünyasında bu düşünülmeye başlandı’’ dedi.

KISIRLIĞA YOL AÇABİLİYOR

Gürgan, koronavirüs’ün akciğer, böbrek ve özellikle kalp üzerine etkili olduğunu ve oradaki hücreleri harap ederek bu organların normal bir fonksiyon görmesini engelleyip ölüme götürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

” Yani virüs geliyor ve bu organların hücrelerin içerisine bu ACE 2 denilen bağlangaçlardan buralara giriyor.

Yapılan çalışmalarda şu görüldü ki aynı kapı, reseptör erkeklerin testislerinde de var. ‘koronavirüs geçiren kişilerde bu virüs oradan içeri girerek erkeklerin hem sperm yapmasını sağlayan özel hücrelere; diğer taraftan da özellikle testosteron yapan hücreler üzerinde bir etki yapıyor mu?’ şeklinde ilk çalışma Çin’den geldi.

Sonuç olarak sperm yapan hücrelerin ve ayrıca da hormon yapan hücrelerin virüs tarafından önemli derecede harap edildiği gösterildi.

Daha sonra bu yönde çalışmalar yine ABD’den, İsrail’den ve Almanya’dan geldi. Koronavirüs özellikle orta ve şiddetli şekilde geçirildiği zaman erkeklerin hormonlarını; testesteron yapan hücreleri ve sperm yapan hücreleri olumsuz etkileyebiliyor.

Yani bir yönde sperm yapımı, kalitesi düşebiliyor. Bu da kısırlığa yol açabiliyor. Çünkü genç bir birey bunu geçirdiğinde yaşama tutansa bile bu durum spermlerini etkileyebiliyor. Testesteron seviyeleri düşüyor’’

ERKEKLERE KORONAVİRÜS GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİ SORULACAK

Gürgan, çocuğu olmayan genç çiftlerden özellikle erkek bireylere artık kliniklerde koronavirüs geçirdiğine dair sorular sorulacağını bildirerek, ” Çocuğu olmayan ya da çocuk isteyebilecek genç çiftlerde erkek tarafı koronavirüs geçirmişse daha evvel ki kısırlığa sebep olan sigara, alkol kullanımı, genetiği değiştirilmiş yemekler yenmesi, stres, yorgunluk gibi faktörlere ilaveten şu anda pandemi yapan virüsü eğer geçirmişse o zaman bu erkeklerin de hikayelerinin alınarak problemin ne olduğunu saptamak durumundayız.

Ayrıca daha evvelden spermle ilgili problemleri olan erkekler koronavirüs geçirdiyse bunlarda hasar daha fazla olabiliyor.

Yani o halde bir sıkıntı varsa ve bu sıkıntı kalıcıysa biz şu anda bunu çözebilecek tıbbi yönden donanıma sahibiz.

Ayrıca şu da düşünülebilir ki koronavirüs geçiren erkeğin testisinde hasar yapıyor ve orada bir şekilde yaşamını sürdürüp cinsel ilişki ile bulaşıyor mu diye korkulabilir. Fakat rahatlatıcı şey şu ki; hiçbir zaman bu yönden bir virüs bulaştırma olmuyor’’ şeklinde konuştu.