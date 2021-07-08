Koronavirüs geçiren vatandaşlar ikinci doz aşıyı olabilecek

Birinci doz aşıyı olduktan sonra hastalığı geçiren vatandaşların ikinci doz aşı randevuları sisteme yeniden tanımlandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs geçirenlerin tek doz aşı olmalarının yeterli olduğu konusunda açıklama yapmış, bu kapsamda hastalığı geçiren vatandaşların ikinci doz aşı randevuları iptal edilmişti.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakan Koca, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Tek doz aşısını olmuş hastalığı geçiren vatandaşların iptal edilen ikinci doz aşı randevuları sisteme yeniden tanımlandı.

AŞI SERTİFİKALARI E-NABIZ VEYA HES ÜZERİNDEN OLUŞTURULACAK

Hastalığı geçiren vatandaşlardan hem bir doz hem iki doz aşı olanlar aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilirken, geçirmeyenlerin sertifikaları iki dozun uygulanmasının ardından verilecek.

AŞI TÜRÜ DİKKATE ALINMAYACAK

Aşının türü sertifikaların verilmesinde dikkate alınmayacak.

Koronavirüs geçiren vatandaşların birinci dozları, hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor.