Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı sırası..

55 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecine başlanmasıyla birlikte koronavirüs geçiren kişilerin ne zaman aşı olacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak?

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulaması Sinovac ve Pfize/BioNTech ile devam ediyor.

Risk gruplarının önceliklendirildiği aşılama programında, sıra 55 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden aşılama programında yeni bir safhaya geçildiğini belirterek sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşılama sürecine 55 yaş ve üzeri grubun dahil edilmesinin ardından daha önce koronavirüs geçiren kişiler de kendilerine ne zaman sıra geleceği hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı sırası ve aşılama süreci ile ilgili detaylar...

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

Aşılama sürecinde aşama aşama yol alınırken daha önce koronavirüs geçirenler, aşı olup olmayacaklarını merak ediyor.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın ''covid19asi.saglik.gov.tr/'' sitesinde sıkça sorulan sorular kısmında yer alan bilgilere göre, koronavirüs geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir.

Covid-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra, Covid-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

Grip ve/veya zatürre aşısı olan kişilere, aşı olduktan en az 2 hafta sonra inaktif Covid-19 aşısı uygulanabilmektedir.

COVID-19’U GEÇİRMEK COVID-19 AŞISI OLMAYA GÖRE DAHA UZUN SÜRE KORUR MU?

Kişinin bir hastalığı geçirerek kazandığı bağışıklık (doğal bağışıklık) düzeyi, geçirilen hastalığa ve kişiye göre değişir.

Cüovid-19 etkeni SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için hastalığı geçirmekle kazanılan doğal bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı bilinmemektedir. Ancak yürütülen bazı çalışmalar Covid-19’a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını göstermektedir.

COVID-19 AŞISI OLMAK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol ediniz.

Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023’e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)

Aşı yapılacak gruptaysanız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alınız. Temas riskini en aza indirmek için lütfen, randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI SIRASI

Covid-19 aşılamasında gruplar; hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Grupların aşılanması tamamlandığında T.C. Sağlık Bakanlığı isteyen herkesin aşıya ulaşabilmesini planlamaktadır.