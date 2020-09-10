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    Koronavirüs, grip ve nezlede görülen farklı semptomlar

    Koronavirüs, grip ve nezlede görülen farklı semptomlar

    Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte daha sık görülecek nezle ve grip gibi hastalıkların belirtilerini, koronavirüsle karıştırmamak oldukça önemli.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 10:54
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    Dünya genelinde koronavirüsün ikinci dalga paniği başlamışken, kışın yaklaşmasıyla birlikte nezle, grip gibi hastalıklar da daha sık görülecek.

    HER HASTALIĞIN BELİRTİSİ FARKLI

    Geçirilen herhangi bir hastalıkta gösterilen her belirti, "Acaba koronavirüs mü oldum?" tedirginliğiyle değerlendirilirken, paniğe kapılmamak ve vücudun gösterdiği tepkileri sakin bir şekilde gözlemlemek de oldukça önemli.

    Evde endişeye düşmeden ve her belirtide hastanelere yüklenmeye başlamadan önce, hangi hastalıkta hangi belirtilerin görüldüğünü hatırlatmak için sizlere küçük bir tablo hazırladık.

    Koronavirüs, grip ve nezlede görülen farklı semptomlar #1

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