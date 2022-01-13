Koronavirüs ilaçları Güney Kore'ye teslim edildi

ABD'li ilaç firması Pfizer şirketi tarafından geliştirilen 'Paxlovid' adlı koronavirüs ilacının ilk partisi teslim alınırken, ikinci partinin ocak ayında teslim edileceği öğrenildi.

Güney Kore, koronavirüsün Omicron mutasyondan kaynaklanan vaka artışıyla mücadelesini sürdürüyor.

ABD merkezli ilaç firması Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirilen "Paxlovid" adlı ilacın ilk partisi, Güney Koreli yetkililerle imzalanan anlaşma kapsamında ülkeye gönderildi.

PFIZER'İN GELİŞTİRDİĞİ İLACI GÜNEY KORE TESLİM ALDI

İlacın ilk partisini taşıyan uçak Incheon Uluslararası Havalimanı'na indi. Eczadeposuna taşınan ilaçlar, cuma gününden itibaren ülke genelindeki hastalara uygulanmaya başlanacak. İlk etapta 21 bin kişi ilaçtan faydalanabilecek.

İKİNCİ PARTİ, OCAK AYINDA TESLİM EDİLECEK

Yetkililere göre ikinci parti, ocak ayı sonuna kadar Güney Kore'ye teslim edilecek.

"İLAÇLAR HASTANEYE YATIŞ ORANINI YÜZDE 88 ORANINDA AZALTTI"

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden Lim Sook-young, ilaca yönelik, "Klinik deneyler bu ilacın hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 88 oranında azaltabileceğini göstermiştir" dedi.

12 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER KULLANABİLECEK

Güney Kore Gıda ve İlaç Dairesi Bakanı Kim Gang-li 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği Paxlovid antiviral hapına acil kullanım onayı verildiğini duyurmuştu.

Hafif semptomlar gösteren ve koronavirüse yakalanma oranı yüksek olan kişilerde kullanılacak olan Paxlovid ilacının, 12 yaş ve üstü en az 40 kilogram ağırlığında olan kişilere verileceği belirtilmişti.

5 GÜN BOYUNCA GÜNDE 2 KEZ OLMAK ÜZERE 30 HAP ALINACAK

Ağızdan alınan ilacın koronavirüs teşhisi konulduktan hemen sonra, semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekiyor.

Paxlovid, "Ritonavir" adı verilen antiviral ilaçla birlikte kullanılacak, 5 gün boyunca günde 2 kez olmak üzere (2 adet Nirmatrelvir ve 1 adet Ritonavir) toplam 30 adet hap alınacak.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 679 BİN 30' A YÜKSELDİ

Aşılarını tamamlayanların oranı yüzde 83,5 Güney Kore'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 162 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 679 bin 30'a yükseldi.

CAN KAYBI: 6 BİN 210 KİŞİ

Son 24 saatte 44 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı 6 bin 210'a ulaştı.

2 DOZ AŞILILARIN ORANI YÜZDE 83.5

Yaklaşık 53 milyon nüfuslu ülkede koronavirüse karşı 2 doz aşı yaptıranların oranı yüzde 83.5 olarak açıklandı.