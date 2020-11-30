Koronavirüs ilaçları nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığı doğru ilaç kullanım rehberi

Koronavirüs ilaçlarının kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna broşürlerde açıklık getirildi. İşte koronavirüs ilaçları kullanım rehberi...

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların dozlarının karıştırılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ilaçları doğru kullanma rehberi yayınladı.

Koronavirüse yakalanan ve ilaç tedavisinde kafasında soru işaretleri oluşan vatandaşlar için 81 ile broşürler gönderildi.

Broşürlerde, hem ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin koronavirüs olgularında hem de yatış endikasyonu olan hastalarda "Hidroksiklorokin ve-veya Favipiravirin" önerildiği, iki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

Erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı.

FAVİPİRAVİR NASIL KULLANILIR?

Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır.

Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir.

Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor..

HİDROKSİKLOROKİN NASIL KULLANILIR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca koronavirüs enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Hidroksiklorokin'in sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞRU İLAÇ KULLANIM REHBERİ

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getirildi ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekildi.

Vatandaşlar aldıkları dozu, bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulanıyor.