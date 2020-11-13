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- Koronavirüs ile alakalı çıkan haber sayısı 50 milyona ulaştı
Koronavirüs ile alakalı çıkan haber sayısı 50 milyona ulaştı
- İHA
- 13.11.2020 - 11:33
- Güncelleme : 13.11.2020 - 11:36
1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve neredeyse 1 yıla yakın süredir hayatımızda olan koronavirüs salgını, etkisini azaltmadan devam ediyor.
Birçok kişinin de ölümüne sebep olan korona salgını için, dünya geliştirilecek aşı çalışmalarına odaklanmış durumda.
SON 8 AYDA 50 MİLYON HABER YAPILDI
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor.
Ajans Press’in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre koronavirüs ile alakalı son 8 ayda 50 milyona yakın haber medyada yer aldı.
SON 1 AYIN EN ÇOK KONUŞULANI: AŞI
Aşı çalışmaları ile alakalı ise son bir ay içerisinde 1 milyona yakın haber yapıldı.
Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu Alman Biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşı büyük yankı uyandırdı.
Bunun yanı sıra Çin aşısının da 3. fazına geçilirken, daha önce Hacettepe Üniversitesine ilk denemesinin yapılması oldukça konuşulmuştu.