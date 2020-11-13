Koronavirüs ile alakalı çıkan haber sayısı 50 milyona ulaştı

Çin'de başlayarak hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün medya karnesi çıktı. Tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olan koronavirüs ile ilgili şu ana kadar 50 milyon haber yapıldı.

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve neredeyse 1 yıla yakın süredir hayatımızda olan koronavirüs salgını, etkisini azaltmadan devam ediyor.

Birçok kişinin de ölümüne sebep olan korona salgını için, dünya geliştirilecek aşı çalışmalarına odaklanmış durumda.

SON 8 AYDA 50 MİLYON HABER YAPILDI

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor.

Ajans Press’in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre koronavirüs ile alakalı son 8 ayda 50 milyona yakın haber medyada yer aldı.

SON 1 AYIN EN ÇOK KONUŞULANI: AŞI

Aşı çalışmaları ile alakalı ise son bir ay içerisinde 1 milyona yakın haber yapıldı.

Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu Alman Biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşı büyük yankı uyandırdı.

Bunun yanı sıra Çin aşısının da 3. fazına geçilirken, daha önce Hacettepe Üniversitesine ilk denemesinin yapılması oldukça konuşulmuştu.