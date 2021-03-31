Koronavirüs mutantları, Türkiye'nin tamamına yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutantlarının Türkiye'nin her yerine yayıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son bilgilere göre, bugün yapılan testler sonucu 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Geçen aya göre vaka sayısının 4 kat arttığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

VAKALARIN YÜZDE 75'İ İNGİLTERE VARYANTI

Bakan Koca, "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir." dedi.

Koca, "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantı 11 ilde 169, Brezilya varyantı 2 ilde 4, Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekle tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.