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    Koronavirüs önlemleri altında YKS sınavı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek üzere okullara gelen öğrencilere, maske dağıtımı yapıldı.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 09:43
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    Koronavirüs önlemleri altında YKS sınavı #1

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başlamasına kısa bir süre kala İstanbul’da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı.

    YENİ MASKE DAĞITILDI

    Koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken, okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi.

    Koronavirüs önlemleri altında YKS sınavı

    SOSYAL MESAFE ALANLARI BELİRLENDİ

    Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Okul bahçesi dışında bekleyen velilerin ise zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

    Koronavirüs önlemleri altında YKS sınavı #2

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