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Koronavirüs önlemleri altında YKS sınavı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek üzere okullara gelen öğrencilere, maske dağıtımı yapıldı.
- İHA
- 27.06.2020 - 09:43
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başlamasına kısa bir süre kala İstanbul’da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı.
YENİ MASKE DAĞITILDI
Koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken, okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi.
Koronavirüs önlemleri altında YKS sınavı
SOSYAL MESAFE ALANLARI BELİRLENDİ
Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Okul bahçesi dışında bekleyen velilerin ise zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.