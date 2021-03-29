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Koronavirüs risk haritasında tek mavi il: Şırnak
Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasında mavi kategorideki tek il Şırnak oldu.
- AA & Ensonhaber
- 29.03.2021 - 20:35
- Güncelleme : 29.03.2021 - 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı. Buna göre, kırmızı kategoride bulunan çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e yükseldi.
Vaka sayılarına göre güncellenen risk haritasında; 10 şehir sarı, 10 şehir turuncu kategorisinde yer aldı.
TEK MAVİ İL: ŞIRNAK
Haritada, tek mavi kategoride olan il Şırnak oldu.