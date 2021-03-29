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    Koronavirüs risk haritasında tek mavi il: Şırnak

    Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasında mavi kategorideki tek il Şırnak oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.03.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 21:21
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    Koronavirüs risk haritasında tek mavi il: Şırnak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı.  Buna göre, kırmızı kategoride bulunan çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e yükseldi.

    Vaka sayılarına göre güncellenen risk haritasında; 10 şehir sarı, 10 şehir turuncu kategorisinde yer aldı.

    TEK MAVİ İL: ŞIRNAK

    Haritada, tek mavi kategoride olan il Şırnak oldu.

    Koronavirüs risk haritasında tek mavi il: Şırnak #1

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