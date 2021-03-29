Koronavirüs risk haritasında tek mavi il: Şırnak

Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasında mavi kategorideki tek il Şırnak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı. Buna göre, kırmızı kategoride bulunan çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e yükseldi.

Vaka sayılarına göre güncellenen risk haritasında; 10 şehir sarı, 10 şehir turuncu kategorisinde yer aldı.

TEK MAVİ İL: ŞIRNAK

Haritada, tek mavi kategoride olan il Şırnak oldu.