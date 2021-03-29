Koronavirüs risk haritasının 1 ay içindeki değişimi

Türkiye'nin vaka sayılarına göre güncellenen koronavirüs risk haritasında bir ayda 58 il, çok yüksek riskli kategoriye geçti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs risk haritası da güncellendi.

Artan vaka sayılarına göre güncellenen haritada Öte yandan Fahrettin Koca, güncellenen risk haritasını Twitter'dan duyurdu.

58 ŞEHİR ALARM VERMEYE BAŞLADI, YASAKLAR GERİ GELDİ

Fahrettin Koca'nın paylaştığı yeni haritaya göre 58 şehir, çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.

1 AY İÇİNDE VAKA SAYILARI EPEY ARTTI

1 ay içinde vaka sayılarındaki artış yeni haritaya yansırken, düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir de çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye girdi.

"VİRÜS GÜCÜNÜ KAYBETMİŞ DEĞİL"

Sağlık Bakanı Koca, haritayı paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."

(1 Mart koronavirüs risk haritası)

(29 Mart koronavirüs risk haritası)

Son haritada renklere göre ayrılan iller şu şekilde:

İLLERİN RENKLERİNE VE RİSK DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI

Düşük riskli tek il: Şırnak

Orta riskli (sarı) iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

Yüksek riskli iller (turuncu kategori): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa.

Geriye kalan diğer şehirlerin hepsi ise çok yüksek riskli illere (kırmızı kategori) girdi.