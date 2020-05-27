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- Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 431 oldu
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 431 oldu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 122 bin 793 oldu. Virüs 34 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 20:26
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 431 oldu.
"VERİLER, RİSKİ KÜÇÜLTMEYE DEVAM EDİYOR"
Bakan Koca paylaşımını, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR." notuyla yaptı.