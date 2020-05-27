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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 431 oldu

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 431 oldu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 122 bin 793 oldu. Virüs 34 can daha aldı.