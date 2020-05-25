Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 369 oldu

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 369 oldu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 120 bini aştı. Virüs 29 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 29 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 369 oldu.

İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNİ GEÇTİ

Bakan Koca paylaşımını, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." notuyla yaptı.