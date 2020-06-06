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- Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 669 oldu
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 669 oldu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 135 bin 322 oldu. Virüs nedeniyle son 24 saatte 21 kişi daha yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 06.06.2020 - 21:04
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 669 oldu.
"TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 80'İ İYİLEŞTİ"
Bakan Koca notunu, "Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." paylaşımıyla yaptı.