Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 669 oldu

Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 669 oldu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 135 bin 322 oldu. Virüs nedeniyle son 24 saatte 21 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 669 oldu.

"TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 80'İ İYİLEŞTİ"

Bakan Koca notunu, "Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." paylaşımıyla yaptı.