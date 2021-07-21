Koronavirüs salgınında ek tedbir gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi!

AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına değindi. Erdoğan, konuşmasında, koronavirüs salgınında ek tedbir gelecek mi? sorusuna da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı.

Salgın tedbirleri sebebiyle önceki bayramları buruk bir şekilde yaşadıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında koronavirüs salgınıyla mücadele ve yeni varyantlara değindi.

Özellikle son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle kısıtlamaların tekrar gelip gelmeyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek kısıtlamaların geleceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Peki Koronavirüs salgınında ek tedbir gelecek mi? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS SALGININDA EK TEDBİRLER GÜNDEMDE Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. ilave kısıtlamalara gerek kalmadan atlatacağız.'' dedi.

Geçen yılki bayramlar ile bu yılki Ramazan Bayramı'nı salgın tedbirleri sebebiyle buruk yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'mıza salgınla mücadelemizde önemli bir mesafe katetmiş, vaka, hasta ve vefat sayılarını önemli ölçüde düşürmüş, aşılamada ciddi mesafe katetmiş bir ülke olarak girdik. Yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bu bayramı temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek sevinçle idrak ediyoruz. Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. İnşallah hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum."