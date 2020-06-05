Koronavirüs salgınında günlük tablo

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 133 bin 400 oldu. Virüs nedeniyle son 24 saatte 18 kişi daha öldü.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 548 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Bakan Koca paylaşımını, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." notuyla yaptı.