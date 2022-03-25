Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 15 bin 303 oldu

Son 24 saatte yapılan 288 bin 140 testte 15 bin 303 vaka tespit edildi. 68 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 965 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 288 bin 140 testte 15 bin 303 vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 965 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,07, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,32 olarak belirlendi.

AŞILAMADA SON DURUM

Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 768 bin 992, 2'nci dozda 52 milyon 956 bin 116 ve 3'üncü dozda 27 milyon 567 bin 966 olmak üzere 146 milyon 733 bin 931 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.