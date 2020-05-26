Koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 121 bin 507 oldu. Virüs 28 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 397 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR"

Bakan Koca paylaşımını, "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir." notuyla yaptı