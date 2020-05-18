Koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1615 oldu. Virüs 31 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün güncelenen Türkiye'nin salgın tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 111 bin 577 oldu.

SALGINDA UMUTLANDIRICI TABLO DEVAM EDİYOR

Ölümcül virüs bugün ise 31 can daha aldı.

Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 171'e çıktı. Bugün yapılan 25 bin 141 test sonucu ise, 1158 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı da 150 bin 593'e ulaştı.

Koca'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"YOĞUN BAKIM HASTALARIMIZIN SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

"Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım."