Koronavirüs salgınıyla mücadelede nisanda yapılan denetim sayısı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında düzenlenen operasyonlarla ilgili konuşarak toplam 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin açıkamalarda bulundu.

Terörle mücadeleye değinen İsmail Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirtti.

1 AYDA 115 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çataklı, bu kapsamda 8'i sözde üst düzey 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurarak, "Sözde Botan saha sorumlusu Fırat Şişman 8 Nisan'da yaralı olarak, kadın sorumlusu Suna Taş 29 Nisan'da ölü olarak, yeşil kategorideki Mazlum Taşkın 28 Nisan'da ikna yoluyla teslim olarak, turuncu kategorideki İbrahim İldeniz 8 Nisan'da ölü olarak, Abdülsitar Özer 14 Nisan'da sağ olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca listede olmayan ama sözde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen bir kişi de 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir. 66'sı PKK/KCK, 49'u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Nisan ayında 248 sığınak, barınak kullanılamaz hale getirilmiştir." diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Çataklı, Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede ellerini arkasında bağlayarak yürümesi soruşturma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuştu.

Çataklı, "İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleşen denetimlere ilişkin de bilgi veren Çataklı, nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim yapıldığını söyledi.